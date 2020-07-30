Европейские индексы - 29-07-20

МОСКВА, 30 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.10% и составил 12822.26 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.60% и составил 4958.74 пункта, британский FTSE вырос на 0.04% и составил 6131.46 пункта, а российский RTSI вырос на 0.66% и составил 1266.01 пункта.