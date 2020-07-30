“Ювентус” уступил “Кальяри”

В предпоследнем туре чемпионата Италии “Ювентус”, который уже обеспечил себе чемпионство, проиграл “Кальяри”.

Как передает «Арменпресс», “Кальяри” победил со счетом 2:0 благодаря двум мячам Луки Гальяно и Джованни Симеоне.

Напомним, что в 36-м туре Серии “А” “Ювентус” победил “Сампдорию” и за два тура до окончания сезона стал чемпионом Италии. “Ювентус” завоевывает этот титул уже 9-й год подряд.

В другом матче дня “Фиорентина” отправила 4 безответных мяча в ворота “Болоньи”.

Матчи последнего тура чемпионата Италии состоятся 1 - 2 августа.

Подготовила Варвара Айрапетян