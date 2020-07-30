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“Рома” обыграла “Торино”: Мхитарян стал автором голевой передачи

“Рома” обыграла “Торино”: Мхитарян стал автором голевой передачи

 В рамках предпоследнего тура чемпионата Италии “Рома” на выезде обыграла “Торино”.

 «Арменпресс» передает, что первыми счет матча открыли хозяева - футболисты “Торино”. Однако “Рома” быстро восстановила равенство в счете.  Отличился Эдин Джеко, благодаря голевой передаче Генриха Мхитаряна. До выхода команд на перерыв, “волки” удвоили свое преимущество. Гол забил Смоллинг. Во втором тайме команды обменялись по одному мячу. Матч “Торино” - “Рома” завершился со счетом - 2:3.

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян вышел на поле в стартовом составе “Ромы”, но в конце матча был заменен.

Этой победой “Рома” обеспечила себе место в Лиге Европы. “Рома” с 67 очками на пятой строчке в турнирной таблице серии “А”.

Подготовила Варвара Айрапетян


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