Хави оправился после COVID-19

Полузащитник “Барселоны” и сборной Испании по футболу, главный тренер катарского клуба “Аль-Садд” Хави вылечился от COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом он написал на своих страницах в соцсетях. Хави сообщил, что тест на COVID-19 был отрицательным, и он вновь присоединился к семье и к клубу.

Ранее появились сообщения, что “Барселона” достигла соглашения с Хави, который может занять пост главного тренера каталонского клуба. Хави может возглавить команду по окончании текущего сезона. Ныне испанец тренирует катарский клуб “Аль-Садд”.

Хави на протяжении всей своей карьеры выступал за “Барселону”. С 1998 по 2015 год футболист в составе клуба провел 505 матчей. С 2015 года Хави перешел на тренерскую работу.

Подготовила Варвара Айрапетян