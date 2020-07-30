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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Академический театр предстанет в обновленном виде

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Академический театр предстанет в обновленном виде

“Национальный академический театр им. Г. Сундукяна выглядит необычно. Даже невооруженным глазом заметно - ожидаются перемены. Прохожих интересует, почему театр “обнажился”, с внешней стены здания удалены афишы спектаклей, информационные вывески, даже горельеф Габриела Сундукяна...

Директор театра Вардан Мкртчян в беседе с газетой “Айастани Анрапетутюн” пояснил, что в архитектурном облике здания ничего не изменится, просто все освежится, поврежденные камни будут заменены новыми. Короче говоря, театр получит новое дыхание. “Поскольку здание считается историческим памятником, все работы должны быть уточнены с министерством. Восстановительные работы будут проведены лишь после получения разрешения. Здание построено в 60-х годах, и уже возникла необходимость в ремонте поврежденных участков”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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