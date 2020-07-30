Газета “Айастани Анрапетутюн”: Достойное отношение к нашему историческому наследию

“По территории Армении разбросано более 24 000 культурно-исторических памятников. На освобожденных территориях зарегистрировано 1 500 таких памятников. По известным причинам за пределами Турции статистики армянских памятников нет. В наши дни общество часто направляет свое внимание на неутешительное состояние культурно-исторических памятников, церквей и храмов, находящихся за пределами западных границ, не замечая находящихся на наших глазах памятников и их состояние. Жители наших общин во многих случаях даже не осведомлены о том, что по соседству с их населенным пунктом сохранились остатки каких-то древних поселений или строений, важнейших для нашего народа и всего человечества.

В рамках решения этой задачи Министерство НОКС разработало и ввело в обращение проект о создании культурно-исторических заповедников “Столица Арташат” и “Столица Двин”. Территории, на которых находятся столица Арташат (II - IV века до н. э.) и Двин, основанный в первой половине IV века, считаются культурно-историческими землями государственной собственности”.

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