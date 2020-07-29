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Система здравоохранения Армении полностью готова ко второй волне коронавируса: министр

Система здравоохранения Армении полностью готова ко второй волне коронавируса: министр

Министр здравоохранения Арсен Торосян заверяет, что система здравоохранения Армении полностью готова ко второй волне коронавируса. Как передает Арменпресс, по его словам, уровень готовности системы здравоохранения останется практически на том же уровне, что и на пике заболеваемости. 

Если осенью вместе с похолоданием в стране увеличится количество случаев заболевания, то медицинские центры, которые вернулись к своей основной деятельности, смогут снова выполнять все функции, которые они выполняют сейчас, в течение 1-2 дней.

“Если предположим, что вторая волна будет практически такой же, как первая, то мы полностью к этому готовы”, - сказал Арсен Торосян.


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