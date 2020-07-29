Романос Петросян покинет пост губернатора Котайкской области
Правительство примет решение об отставке губернатора Котайкской области Армении Романоса Петросяна. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение включено в повестку заседания правительства.
Петросян был назначен губернатором Котайка 1 июня 2018 года. В прессе муссируются неподтвержденные слухи о том, что Романос Петросян будет назначен министром окружающей среды.
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