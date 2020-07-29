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Романос Петросян покинет пост губернатора Котайкской области

Романос Петросян покинет пост губернатора Котайкской области

Правительство примет решение об отставке губернатора Котайкской области Армении Романоса Петросяна. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение включено в повестку заседания правительства.

Петросян был назначен губернатором Котайка 1 июня 2018 года. В прессе муссируются неподтвержденные слухи о том, что Романос Петросян будет назначен министром окружающей среды.


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