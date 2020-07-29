Если соблюдать правила, очень скоро сможем говорить о коронавирусе в прошедшем времени: премьер

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что текущая ситуация в связи с коронавирусом нового типа обнадеживает, но эта надежда может исчезнуть, если не воспользоваться возможностью. Как передает Арменпресс, Пашинян сказал об этом на брифинге после заседания комендатуры.

“На всем протяжении коронавируса мы всегда фокусировались на системе здравоохранения, но она занимается людьми, которые уже заразились, а вопрос незаражения граждан решается вне системы здравоохранения, на уровне каждого учреждения, квартала, семьи, отдельного человека.

Следовательно, мы должны заботиться друг о друге, не заражать других и не заражаться сами. Для этого нужно соблюдать три простые правила: носить маску, соблюдать дистанцию и регулярно дезинфицировать руки.

Если мы будем соблюдать эти правила, очень скоро сможем говорить о коронавирусе в прошедшем времени. И если мы не будем соблюдать, к сожалению, эта серия брифингов продолжится.

Давайте сделаем так, чтобы серия этих брифингов не продолжалась и наши брифинги были посвящены совершенно другим вопросам - решению наших экономических и других проблем”, - заключил Никол Пашинян.