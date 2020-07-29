В Армении зарегистрировано несколько случаев повторного заражения COVID-19. Как сообщает Арменпресс», об этом на брифинге после заседания комендатуры сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

Министр сказал, что для выяснения причин их возникновения необходимы окончательные научные исследования.

«В любом случае, такие случаи не масштабные, скорее всего, это обусловлено особенностями здоровья конкретных людей, может быть, особенностями на клеточном уровне. В разных частях света были аналогичные случаи, что заставляет задуматься над тем, что переболеть коронавирусной инфекцией не означает, что не следует соблюдать правила, но в то же время не надо думать, что все переболевшие люди через короткое время заразятся снова», - сказал Торосян.