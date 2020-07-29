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Пока еще не будет возможности выехать за границу для туризма: комендант

Пока еще не будет возможности выехать за границу для туризма: комендант

Вице-премьер, комендант Тигран Авинян затронул вопрос об ограничениях международных воздушных перевозок. Как сообщает Арменпресс, комендант отметил, что действия комендатуры в основном направлены на максимально возможное предотвращение возникновения дополнительных эпидемиологических рисков и поддержание относительно стабильной, но хрупкой ситуации, достигнутой в настоящее время.

«Количество чартерных рейсов, осуществляемых разными авиаперевозчиками, в том числе местной компанией «Авиакомпания Армения», значительно увеличилось. Однако до сих пор действует запрет на регулярные рейсы, а также въезд иностранных граждан. Принимая во внимание риски, связанные с эпидемией коронавируса в мире, исходя из цели защиты безопасности и здоровья наших соотечественников, пока еще не будет возможности выехать за границу для туризма», - сказал Авинян.

Комендант призвал граждан организовать свой отдых в Армении.


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