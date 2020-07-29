Глава МИД Франции назвал очень беспокоящими последние события на армяно- азербайджанской границе

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал очень беспокоящими последние события, которые произошли на армяно-азербайджанской границе. Как сообщает Арменпресс, в ответ на вопрос председателя депутатской группы Франция-Армения Жака Марилосяна, Ле Дриан заявил, что Армения и Азербайджан должны найти политическое решение карабахского конфликта, поскольку военного решения не существует.

«События в регионе очень тревожны во многих отношениях.

Прежде всего, потому что впервые после четырехдневной войны в апреле 2016 года произошли вооруженные столкновения такого масштаба, в результате которых 19 человек были убиты и еще один армянин убит вчера.

Кроме того, это первый раз, когда столкновения произошли не на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, где они регулярно происходят и как это было в 2016 году, а на международной границе между Арменией и Азербайджаном.

И в-третьих, еще больше осложняет ситуацию кризис в сфере здравоохранения. Эти страны, особенно Армения, сильно пострадали, и они являются жертвами этого кризиса со всеми социальными последствиями, которые можно себе представить.

Как вы знаете, господин председатель группы дружбы Франция-Армения, есть посредническая миссия под эгидой Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и сопредседателями являются Россия, Франция и Соединенные Штаты. Хотя совмещение этих трех стран может показаться немного странным, сопредседательство действует.

И мы выступили с необходимыми инициативами, чтобы восстановить режим прекращения огня, который в течение последних 10 дней практически восстановлен, и могли быть проведены переговоры между сторонами, потому что военного решения не существует. Нужно найти политическое решение. Я думаю, что это решение может быть достигнуто путем демонстрации силы воли с обеих сторон.

В любом случае, будьте уверены, что Франция как сопредседатель Минской группы приложит все усилия для достижения этого результата, мы прислушиваемся ко всем сторонам для достижения долгосрочного решения, даже если предстоит еще долгий путь».