Комендатура скоро опубликует инструкции по открытию библиотек, музеев, концертных залов и театров

Комендатура в ближайшие дни опубликует подробные инструкции по открытию библиотек, музеев, концертных залов и театров. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге после заседания комендатуры заявил вице-премьер, комендант ЧП Тигран Авинян.

«В настоящее время правила и условия, которые являются предусловием для открытия этих учреждений, находятся в стадии доработки. Ослабление ограничений в указанных сферах обусловлено не только логикой жизни с коронавирусом, но и убеждением, что культура и искусство помогут преодолеть накопившуюся социально-психологическую напряженность, обусловленную коронавирусом», - сказал Авинян.