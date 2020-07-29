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Комендатура скоро опубликует инструкции по открытию библиотек, музеев, концертных залов и театров

Комендатура скоро опубликует инструкции по открытию библиотек, музеев, концертных залов и театров

Комендатура в ближайшие дни опубликует подробные инструкции по открытию библиотек, музеев, концертных залов и театров. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге после заседания комендатуры заявил вице-премьер, комендант ЧП Тигран Авинян.

«В настоящее время правила и условия, которые являются предусловием для открытия этих учреждений, находятся в стадии доработки. Ослабление ограничений в указанных сферах обусловлено не только логикой жизни с коронавирусом, но и убеждением, что культура и искусство помогут преодолеть накопившуюся социально-психологическую напряженность, обусловленную коронавирусом», - сказал Авинян.


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