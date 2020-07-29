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Пик коронавируса в Армении был 6 июля

Пик коронавируса в Армении был 6 июля

По данным министерства здравоохранения Армении, самое большое количество активных случаев заболевания коронавирусом в Армении было 6 июля. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр здравоохранения Арсен Торосян на брифинге после заседания комендатуры.

«Т.е. если считать это эпидемиологическим пиком, то наш пик был именно в этот день. После этого у нас с каждым днем становилось все меньше пациентов, и в последние дни мы имеем эту тенденцию», - сказал Торосян.

По его словам, если будут соблюдаться все элементарные противоэпидемические правила, то есть реальная возможность сохранить темп, и, почему бы и нет, снизить его и выйти из кризисной ситуации.


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