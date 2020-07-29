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Торосян сообщил о постепенном сокращении объемов коечного фонда

Торосян сообщил о постепенном сокращении объемов коечного фонда

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян на брифинге после заседания комендатуры коснулся показателя перегрузки системы здравоохранения.

«У нас долгое время нет проблем с госпитализацией. Наоборот, у нас много свободных больничных коек, как обычных, так и реанимационных, которые фактически не заняты, и нам нужно решить, что с ними делать», - как сообщает Арменпресс, сказал Торосян.

Министр отметил, что объемы коечного фонда будут постепенно сокращаться, однако система здравоохранения будет способна за один-два дня снова работать в том же объеме, принимая во внимание, что эпидемическая ситуация может снова измениться.

«Инфекционная больница Ванадзора, медицинские центры Веди и Дилижана вернутся к своей основной работе с 1 августа. Три центра Еревана вернутся к своей основной работе в течение следующих 7–10 дней, если ситуация сохранится такими же темпами, и по этой логике мы пойдем столько, сколько будет необходимо. Т.е. мы не будем держать дополнительный фонд коек, но в то же время готовы в течение одного или двух дней развернуть около 2800 коек», - сказал Торосян.


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