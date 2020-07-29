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Никол Пашинян призывает граждан использовать ситуацию как возможность лучше узнать Армению

Никол Пашинян призывает граждан использовать ситуацию как возможность лучше узнать Армению

Премьер-министр Армении призывает граждан использовать ситуацию как возможность лучше узнать страну. Как сообщает Арменпресс, на брифинге после заседания комендатуры, коснувшись вопроса открытия воздушного транспорта, премьер-министр отметил, что этот период является хорошей возможностью для организации отдыха в Армении.

«Это очень хорошая возможность для нас развивать внутренний туризм. Я уверен, что многие наши соотечественники не были во многих достопримечательных местах Республики Армения», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, будет установлен очень строгий инспекционный контроль над всеми гостиницами, объектами питания, чтобы организовать деятельность в соответствии с текущей ситуацией, в соответствии с противоэпидемическими правилами, установленными комендатурой.


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