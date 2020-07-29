Вопрос о смягчении ограничений находится в ежедневной повестке правительства

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге после заседания комендатуры коснулся вопроса об ослаблении противоэпидемических ограничений. Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян отметил, что ослабление противоэпидемических ограничений является одной из ежедневных задач правительства, правительство больше всего заинтересовано в смягчении ограничений.

«Во всех случаях, когда мы видим, что существует такая объективная возможность, мы ее используем, решения принимаются и будут приниматься. А если по какой-либо части такое решение не принимается, то это означает, что мы считаем, что Армения еще не готова на такие ослабления противоэпидемических правил», - сказал Пашинян.