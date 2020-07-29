Пашинян призвал граждан не ослаблять бдительность на фоне улучшения противоэпидемической ситуации

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге после заседания комендатуры сообщил о начале этапа преодоления коронавируса в Армении. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр связал это с противоэпидемическими мерами, предпринимаемыми правительством.

«Краеугольным камнем этих противоэпидемических мер является обязательное ношение масок в закрытых и открытых территориях», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что целью брифинга является не столько информирование об улучшении эпидемической ситуации, сколько предупреждение о том, что граждане не должны ослаблять свою бдительность на фоне сокращения числа заболевших и улучшения эпидемической ситуации, поскольку можно очень быстро вернуться к предыдущей ситуации.

«Хочу напомнить, что мы делали такие предупреждения во время пика, зафиксированного в июне-июле и, мы надеемся, что на этот раз отношение общества к нашим призывам будет немного другим. Т.е. независимо от всех обстоятельств, независимо от оптимистичных новостей, необходимо соблюдать противоэпидемические правила, особенно с учетом того, что мы видели страны, в которых наблюдалось ослабление бдительности после некоторого улучшения, и ситуация там вернулась на прежний уровень или еще ухудшилась», - заключил Пашинян.