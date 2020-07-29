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Эпидемическая ситуация с коронавирусом в Армении значительно улучшилась: Пашинян

Эпидемическая ситуация с коронавирусом в Армении значительно улучшилась: Пашинян

Эпидемическая ситуация с коронавирусом нового типа в Республике Армения значительно улучшилась. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об этом на брифинге после заседания комендатуры 29 июля.

«По данным последних четырех-пяти дней, можно сказать, что количество новых ежедневных случаев коронавируса вернулось к уровню конца мая, количество тяжелых случаев вернулось к уровню конца мая, количество крайне тяжелых пациентов - к уровню начала июня. Конечно, это сравнение является относительным, потому что, к сожалению, статистика находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии пациентов снизилось не только в результате излечения, но и из-за смертей. На сегодняшний день в Армении зарегистрировано 723 случая смерти от коронавируса», - сказал Пашинян.


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