Парламент Италии поддержал продление режима ЧС из-за коронавируса

Палата депутатов итальянского парламента в среду вслед за Сенатом приняла резолюцию в поддержку продления режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией COVID-19.

Как и в случае с верхней палатой законодательного органа, необходимость продления мер проиллюстрировал лично премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Выступая в среду утром перед депутатами, он назвал продление режима ЧС "неминуемым и в некоторых аспектах обязательным выбором".

"Правительство делает эти выводы на основе простых организационных моментов, а не потому, что мы хотим подавить свободу и инакомыслие или привести население в состояние страха", - подчеркнул премьер. Обратившись к оппозиции, выступающей против продления режима ЧС, Конте призвал не вводить население в заблуждение. "В соцсетях кое-кто убежден, что это приведет к возвращению карантина с 1 августа, это совсем не так", - сказал премьер, добавив, что правительство поддержит временные рамки, указанные в резолюциях палат,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник Конте выступил с аналогичной речью в Сенате, где назвал продление режима ЧС необходимым прежде всего потому, что данные Научно-технического комитета, созданного при правительстве, "показывают, что вирус продолжает циркулировать". Кроме того, премьер подчеркнул, что без продления режима ЧС утратят силу многие действующие сейчас распоряжения правительства, без которых сдерживание распространения коронавируса фактически будет невозможным.