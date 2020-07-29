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Признание Израилем Геноцида армян находится в моральной плоскости: Мнацаканян

Признание Израилем Геноцида армян находится в моральной плоскости: Мнацаканян

По словам министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, признание Израилем Геноцида армян находится в моральной плоскости. Как сообщает Арменпресс, Мнацаканян сказал об этом в ответ на вопрос израильского издания Jerusalem Post, коснувшись продажи Израилем оружия Азербайджану.

«Признание Геноцида армян нацией, пережившей ужасы Холокоста, находится в моральной плоскости. Это вопрос вашей совести. Я знаю, что многие евреи - общественные деятели, интеллектуалы, простые люди, разделяют эту точку зрения. Однако израильские власти должны решить, признать Геноцид армян или воздержаться от этого. Это касается не только Армении, но и Израиля», - сказал Мнацаканян.


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