Израиль должен прекратить свою кровавую сделку с Азербайджаном: глава МИД Армении

По словам министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, Израиль должен прекратить свою кровавую сделку с Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, Мнацаканян сказал об этом в ответ на вопрос израильского издания Jerusalem Post, коснувшись продажи Израилем оружия Азербайджану.

«Продажа оружия Азербайджану смертоносна, потому что Азербайджан никогда не колеблется применять это оружие против гражданской инфраструктуры, гражданского населения. Мы последовательны в этом вопросе, он всегда будет неотъемлемой частью нашей повестки дня как в двустороннем формате, так и на международной арене. Израиль должен прекратить свою кровавую сделку с Азербайджаном», - сказал Мнацаканян.

Он также коснулся беспилотников азербайджанской стороны, которые были сбиты Вооруженными силами Армении во время развернутых Азербайджаном боевых действий в направлении Тавушской области на границе Республики Армения 12-20 июля, и эти БПЛА были в основном израильского производства.

«Это оружие смертельно для нас, потому что оно убивает наших людей. Наши военнослужащие обезвредили азербайджанское оружие независимо от его предполагаемого происхождения. Есть много фактов об оружии, используемом Азербайджаном против гражданского населения и гражданской инфраструктуры Армении и Арцаха, и июльские события предоставили дополнительные доказательства», - сказал он.

Зограб Мнацаканян отметил, что июльские события стали второй попыткой Азербайджана решить карабахский конфликт на своих условиях.

«Недавняя напряженность показала, что демонстрация Азербайджаном силы и своего якобы военного превосходства потерпела крах. Мы стали свидетелями явного просчета», - сказал Мнацаканян.