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Азиатские индексы - 29-07-20

Азиатские индексы - 29-07-20

ТОКИО, 29 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.15% и составил 22397.11 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.28% и составил 1549.04 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.06% и составил 3294.55 пункта, а HANG SENG вырос на 0.45% и составил 24883.14 пункта.


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