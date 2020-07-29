Большинство вузов РФ готовы начать учебный год 1 сентября

Начало учебного года на 14 сентября перенесли 8% высших учебных заведений РФ, остальные вузы выразили готовность начать учебный год с 1 сентября, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Но в случае необходимости вузы могут перенести начало учебного года не более чем на два месяца", - сказала Голикова в среду на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Она уточнила, что во всех вузах будут следить за состоянием здоровья студентов и измерять им температуру. Особое внимание будет уделено общежитиям, в которых, как сообщила вице-премьер, проживает около 800 тысяч человек. "До вузов доведены рекомендации, предусматривающие планирование санитарной безопасности на территории общежитий и готовности принятия мер в случае возникновения угрозы распространения инфекции", - добавила Голикова,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"В настоящее время в российских университетах обучается более 230 тыс. иностранных студентов, 85 тыс. из них проживают в общежитиях, около 100 тыс. выехало во время пандемии из РФ. Но мы также ожидаем, что по итогам приемной кампании порядка 15 тыс. новых студентов-иностранцев будет учиться в российских вузах", - сказала вице-премьер.