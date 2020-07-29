В Вашингтоне установлен рекорд по количеству самых жарких дней за месяц

Столбик термометра в Вашингтоне на протяжении 26 из 28 прошедших дней июля поднимался до 32°С. Об установленном во вторник рекорде сообщила газета The Washington Post.

Прошлый аналогичный рекорд 25 самых жарких дней в месяце был установлен летом 2011 года. Столичные синоптики считают, что до начала августа температура продолжит ежедневно повышаться до 32°С. Они указали на период аномальной жары в нынешнем месяце. При этом в столице уже 32 дня подряд ночью температура не опускалась ниже 21°С. Летом 2016 года таких дней было 35.

Лето 2019 года в столице США стало одним из самых жарких за последние годы - почти 60 дней температура в Вашингтоне превышала 32°С. В 2018 году летом было зафиксировано 45 таких дней. Рекорд же был установлен в 1980 году и повторен в 2010 году, когда 67 непоследовательных дней температура составляла 32°С и более. Июль прошлого года стал в столице самым жарким с 1955 года - среднемесячная температура составила 28°С. The Washington Post ожидает, что в этом году рекорды будут побиты,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее Всемирная метеорологическая организация сообщила, что среднегодовая температура в мире в 2020-2024 годах будет превышать доиндустриальные (1850-1900) значения как минимум на 1°С. По сведениям организации, также существует 20% вероятность того, что как минимум в один из годов указанного периода средняя температура поднимется на 1,5°С. Метеорологи отмечают, что в настоящее время на Земле уже на 1°С теплее, чем это было до эпохи индустриализации, а последние пять лет стали самыми теплыми за всю историю наблюдений.