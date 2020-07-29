Турция не может принять какую-либо роль в нагорно-карабахском вопросе: экс- сопредседатель МГ ОБСЕ 

Бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США, посол Роберт Брадке обеспокоен тем, что происходит между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, в интервью «Голосу Америки» Брадке отметил, что это серьезное нарушение прекращения огня и может иметь тяжелые последствия.

«Этот конфликт продолжается так долго. Режим прекращения огня был установлен в 1994 году, но мы видим много нарушений режима прекращения огня. С тех пор мирный процесс был очень нестабильным. Минская группа выступила с заявлением о прекращении нарушения режима прекращения огня. Это происходит на армяно-азербайджанской границе, статус которой не вызывает сомнений», - сказал посол Брадтке.

На вопрос, почему эскалация произошла на данном этапе, Роберт Брадтке ответил, что, возможно, делается попытка привлечь внимание международного сообщества к этому вопросу. По его словам, бывает ситуация, когда стороны конфликта начинают думать, что международное сообщество не уделяет должного внимания этому вопросу. По его словам, в таком случае возникает соблазн обращения к силе. Посол отметил, что это происходит во время эпидемии, экономического кризиса во всем мире.

Коснувшись роли и заявлений Турции, посол отметил, что Турция граничит с Арменией и закрыла границу в ответ на то, что произошло во время войны. Он подчеркнул, что у него очень тесные отношения с Азербайджаном, население которого имеет этнически турецкое происхождение.

«Исторически армяно-турецкие отношения не так позитивны. Таким образом, сколько бы Турция ни захочет стать посредником, она в действительности не может этого сделать. Армения не доверяет Турции в такой степени, чтобы согласиться с этой миссией», - сказал он.

Посол выразил надежду, что роль Турции в сложившейся ситуации будет обусловлена сдерживающим фактором, чтобы напомнить Азербайджану о последствиях открытого конфликта.

«Напомнить о тех катастрофах, которые будут неизбежны для всех сторон. Это исключит любые политические или экономические перспективы для этого региона. Я надеюсь, что, будучи на стороне Азербайджана, Турция поймет, что она должна дать верный совет своему союзнику, призывая ее воздерживаться от вооруженных конфликтов и работать на мирный процесс. Новая война между Арменией и Азербайджаном не исходит из чьих-либо интересов», - сказал посол.