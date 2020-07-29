Власти Таиланда продлили режим чрезвычайного положения до 31 августа

Правительство Таиланда приняло решение продлить режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в стране из-за пандемии коронавируса, еще на один месяц - до 31 августа. Об этом в среду сообщила журналистам официальный представитель правительства страны Нарумон Пиньонсинват по результатам заседания кабинета министров.

По ее словам, "кабмин принял предложение совета национальной безопасности о продлении режима чрезвычайного положения на один месяц - до 31 августа". Вместе с тем она уточнила, что из указа убирается положение раздела 9 режима ЧП о запрете проведения демонстраций. Указанный раздел в настоящее время запрещает политические собрания в стране, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

26 марта премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, который также занимает пост министра обороны страны, впервые объявил о введении чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Первоначально положение было введено до 30 апреля, после этого оно три раза продлевалось. 22 июля премьер заявил о необходимости очередного продления режима ЧП до 31 августа.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный суточный прирост инфицированных - 188 человек. К настоящему времени общее число заразившихся в королевстве превысило 3,2 тыс., вылечились более 3,1 тыс. человек, умерли 58. С 26 мая случаев передачи инфекции внутри страны не отмечено.