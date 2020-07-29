В Иране число заразившихся коронавирусом приблизилось к 300 тысячам

Число случаев заражения коронавирусом в Иране приблизилось к 300 тысячам, сообщила официальный представитель минздрава Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2636 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 196 человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, достигло 298 909, жертв – 16 343. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 259 116.

По ее словам, практически половине (15 из 31) провинций страны присвоен "красный" статус, что говорит о наихудшей эпидемиологической обстановке. Во вторник в их разряд вошел и столичный регион.

Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля волну заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.

В течение июля Иран пять раз обновлял антирекорд по жертвам коронавируса. Максимальный на данный момент показатель - 235 погибших за сутки – был зафиксирован 28 июля.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах. Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что страна переживает вторую волну коронавируса, начавшуюся с середины июня.