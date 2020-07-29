Депутаты Бундестага против назначения лица, выступающего против резолюции о признании Геноцида армян

Советником отдела по вопросам сосуществования религий управления культурной политики МИД ФРГ назначена заместитель председателя Центрального совета мусульман Германии Нурхан Сойкан. Последняя в ходе обсуждений в 2016 г., относительно принятия Бундестагом резолюции о Геноциде армян, решительно высказался против нее.

Как передает Арменпресс, вице-спикеры парламентской группы дружбы Германия-Южный Кавказ Бундестага ФРГ Альберт Вайлер (ХДС) и Тил Мансманн (ДПА) выступили с заявлениями, выразив глубокую озабоченность в связи с этим назначением.

В пресс-релизе, распространенном Альбертом Вайлером, отмечается, что депутат обеспокоен назначением заместителя председателя ЦСМ в Германии на пост советника в Федеральном министерстве иностранных дел Германии. Как заместитель председателя парламентской группы дружбы Германия-Закавказье, Вайлер характеризует это назначение как опасное в вопросе развития армяно-германских отношений. “Целью резолюции было и обращение к Турции принять прошлое и собственную историю, признать и исправить ее. Г-жа Сойкан открыто критиковала эту резолюцию, и она, будучи советником в системе правительства, может препятствовать ожидаемому примирению и признанию, что не соответствует целям федерального правительства”.

Вайлер также сослался на всем известные связи ЦСМ, противоречащие Конституции ФРГ. Федеральное министерство иностранных дел является важной государственной структурой и не должно терпеть в своих рядах мусульмано-националистические или антиконституционные акценты. Сегодня мы, к сожалению, становимся свидетелями того, как Турция, превращая Собор Святой Софии в мечеть, стирает христианскую культуру в Турции с целью служения интересам мусульманского национализма. Подобные тревожные развития, это решение Федерального министерства иностранных дел - провокация по отношению к нашим свободным демократическим основополагающим ценностям и правовому государству и оно должно быть отменено. В связи с этим я и обращаюсь к нашему министру иностранных дел”, - заключил А. Вайлер.

Тил Мансманн, в свою очередь, отмечает, что это назначение тревожно для армяно-германских отношений. В официальном сообщении отмечается, что в резолюции, принятой в 2016 г. Бундестагом большинством голосов и лишь одним голосом “против” и одним воздержавшимся, сказано, что уничтожение армян в Османской империи в 1915 г. квалифицируется как геноцид. Резолюция также поднимает и вопрос ответственности Германии. “Судьба армян занимает особое место среди массовых уничтожений, этнических чисток, депортаций и геноцидов 20-го века”.

Это беспокоит турецкие власти, поскольку Турция, вопреки всем имеющимся фактам, депортации и преследования армянского народа называть геноцидом считает спорным вопросом.

В официальном сообщении Мансманна также отмечается, что Нурхан Сойкан в своем выступлении в связи с созданием рабочей группы “Мусульмане в союзе” критиковала резолюцию и дискредитировала депутатов турецкого происхождения, проголосовавших за резолюцию. С ее точки зрения, резолюция ослабила доверие многих людей турецкого происхождения к немецкой политике. Федеральное Министерство иностранных дел не прореагировало на эту критику Сойкан по поводу резолюции.

Сойкан, как представитель мусульманской общины Германии, была сознательно избрана на этот пост МИД. Крупнейший союз Центрального совета мусульман, вице-президентом которого является Сойкан, в целом является членом организации “Турецко-исламский культурный Союз в Европе” (Atib), которая была квалифицирована Федеральной службой защиты конституции ФРГ (контрразведка) как праворадикальное движение турецких националистических “Серых волков”. Кроме того, что Центральный совет мусульман, насчитывающий около 20 000 человек, представляет лишь небольшой сегмент около 4,5 млн мусульман, проживающих в Германии, многие союзы его членов связаны с “Братьями-мусульманами”.

Тил Мансманн считает, что МИД ФРГ должен обратить внимание на то, что вопрос выбора советников был бы защищен принципом демократии и правового государства и не поддерживался бы националистическими или антиконституционными нарративами. Пока Центральный совет мусульман не уточнит свои связи с Atib, ни один из его представителей не должен становиться советником в правительстве”, - потребовал Мансманн.

По заверению депутата: “Признание Геноцида армян - важный шаг в направлении извлечения уроков истории. Укрепление армяно-германских отношений продолжает оставаться одним из важных направлений внешней политики Германии, а такая личность как Сойкан ставит его под угрозу”.

Добавим, что назначение Сойкан критическим и тревожным было признано и некоторыми депутатами правящей партии ХДС и немецкой прессой, например, газетой “Welt”. Армянская епархия Германии в связи с этим также направила официальное письмо министру иностранных дел ФРГ.