Скончался французский скульптор армянского происхождения Торос Расткеленян

Ушел из жизни французский скульптор армянского происхождения Торос Расткеленян, известный широкому кругу общественности под именем Раст-клан. Он был удостоен ордена Почетного легиона Франции и медали Мовсеса Хоренаци.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал французский журналист армянского происхождения Григор Амирзаян.

“Мы с болью узнали, что прошлой ночью скончался наш друг, скульптор Торос Расткеленян. Выражаем соболезнования его супруге Мари, детям Эрсе и Гаянэ, всем его родным”, - написал Амирзаян.

Торос Расткеленян родился 12 декабря 1934 года в Алеппо. Скульптуры автора, посвященные Геноциду армян, установлены в разных городах Франции. Расткеленян был влюблен в справедливость и в свободу, что выражалось в его скульптурах.

В 2015 году скульптор побывал в Армении. В связи с 24-летием независимости Армении он подарил Музею-институту Комитаса скульптуру Вардапета Комитаса.

“Комитас просветил нас, и мы обязаны всегда помнить и хранить память о нем. У нас есть преимущество перед другими народами, так как в каждом произведении нашей нации есть свой национальный стиль”,- отмечал Торос Расткеленян.