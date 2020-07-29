Время в Ереване: 11:07:36,   30 Июль

Скончался французский скульптор армянского происхождения Торос Расткеленян

Скончался французский скульптор армянского происхождения Торос Расткеленян

Ушел из жизни французский скульптор армянского происхождения Торос Расткеленян, известный широкому кругу общественности под именем Раст-клан. Он был удостоен ордена Почетного легиона Франции и медали Мовсеса Хоренаци.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал французский журналист армянского происхождения Григор Амирзаян.

“Мы с болью узнали, что прошлой ночью скончался наш друг, скульптор Торос Расткеленян. Выражаем соболезнования его супруге Мари, детям Эрсе и Гаянэ, всем его родным”, - написал Амирзаян.

Торос Расткеленян родился 12 декабря 1934 года в Алеппо. Скульптуры автора, посвященные Геноциду армян, установлены в разных городах Франции. Расткеленян был влюблен в справедливость и в свободу, что выражалось в его скульптурах.

В 2015 году скульптор побывал в Армении. В связи с 24-летием независимости Армении он подарил Музею-институту Комитаса скульптуру Вардапета Комитаса.

“Комитас просветил нас, и мы обязаны всегда помнить и хранить память о нем. У нас есть преимущество перед другими народами, так как в каждом произведении нашей нации есть свой национальный стиль”,- отмечал Торос Расткеленян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации