На Черноморском флоте начались военные учения

На Черноморском флоте РФ начались военные учения, в котором участвуют более 20 кораблей. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду пресс-служба флота.

Между тем в понедельник на северо-западе Черного моря завершились крупные натовские учения Sea Breeze-2020. В них участвовали более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и около 2 тысяч военных из Украины, США, Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции.

"В соответствии с планом боевой подготовки сил флота корабельные группировки ЧФ вышли в море", - говорится в сообщении.

В учениях участвуют более 20 кораблей. В их числе фрегат "Адмирал Эссен", сторожевой корабль "Пытливый", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Ингушетия", а также большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Саратов".

Планируются тренировки по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне, уничтожению морских и береговых целей. Также экипажам предстоит отработать защиту корабля при стоянке на незащищенном рейде и ликвидацию условного пожара или пробоины.

К маневрам также привлечены самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.