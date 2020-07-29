Нападение на Армению связано с внутренними проблемами Азербайджана: интервью посла Эстеры Мкртумян

Посол Армении в Аргентине Эстера Мкртумян дала интервью аргентинской газете “Clarín”, в котором коснулась агрессии Азербайджана на армяно-азербайджанской границе. Арменпресс представляет интервью посла Армении в Аргентине․

В предисловии к интервью, опубликованному в аргентинской газете, отмечается․Посол Армении в Аргентине Эстера Мкртумян предупреждает, что ситуация на Южном Кавказе очень нестабильна. За последние две недели Азербайджан четыре раза атаковал армянские села, применяя артиллерию и беспилотники. Есть около 20 погибших, повреждены системы водоснабжения и электрические сети. Существует опасение эскалации конфликта в регионе, где Турция играет большую роль в качестве союзника правящей династии Азербайджана.

Вопрос: Граница Армении впервые подверглась нападению со стороны Азербайджажа?

Эстера Мкртумян: Впервые нападение имеет такой размах с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. В топографическом плане армянские села Тавушской области находятся очень близко к границе и довольно часто становятся доступной мишенью. Произошло четыре нападения, в результате которых погибли и получили ранения военнослужащие с обеих сторон.

Вопрос: Азербайджан утверждает, что это армянские вооруженные силы напали на их войска.

Эстера Мкртумян: Эти заявления беспочвенны и никоим образом не соответствуют действительности, учитывая уязвимость сел и городов Тавушской области.

Вопрос: Как Вы думаете, каковы на данный момент мотивы нападения со стороны Азербайджана?

Эстера Мкртумян: С 1991 г. после распада Советского Союза, с момента обретения независимости внутриполитические процессы в Азербайджане переживали нестабильное развитие и привели к присущему нынешней династии авторитарному режиму. Как бывает с большинством тоталитарных режимов, теперь делается попытка замаскировать внутренние проблемы и недовольство населения внешними столкновениями, еще больше углубляя в стране националистические настроения. Причиной этой агрессии стали эпидемия COVID-19, ограничения свободы личности под санитарно-гигиеническими предлогами, резкое падение цен на нефть, являющуюся основным источником не столь многообразной экономики, тяжелая социальная ситуация, проблема с водными ресурсами в западной части страны, контекст тотального протеста против режима, коррупция в государственной системе, успехи армянской армии, гибель азербайджанского генерала в ходе нападений на Армению и необходимость обоснования расходов в гонке вооружений.

Вопрос: Собирается ли Азербайджан развернуть военные действия? С этой ли целью он усилил свое вооружение?

Эстера Мкртумян: Азербайджан гонку вооружений превратил в государственную политику. Стремления сломить волю народа Нагорного Карабаха к самоопределению посредством оружия противоречат миролюбивым устремлениям всего человечества и усилиям международного сообщества, направленным на мирное урегулирование конфликта. В ответ на милитаристское отношение азербайджанской стороны и гонку вооружения, Армения для обеспечения своей безопасности, а также ради безопасности народа Нагорного Карабаха в случае необходимости, должна свои оборонительные возможности держать в готовом состоянии.

Вопрос: Есть ли в Армении опасения войны с Азербайджаном? Возможен ли такой сценарий?

Эстера Мкртумян: Учитывая риторику ненависти со стороны властей Азербайджана, не имеющую ничего общего с разумом, пропагандирующую совершение преступлений против Армении и армянского народа, а также постоянные заявления Алиева и его коллег, осуждающие армянский народ, можно ждать любых непредсказуемых действий, осуществленных непосредственно против Армении. Не исключен никакой сценарий и нужно быть готовыми к любой чрезвычайной ситуации.

Вопрос: Угрожал ли Азербайджан атаковать Мецаморскую АЭС в Армении?

Эстера Мкртумян: Да, угрожал. Эти заявления прозвучали непосредственно из Министерства обороны Баку, которое, в качестве угрозы, отметило, что Азербайджан располагает оружием, необходимым для ракетного нападения на Мецаморскую АЭС. Это беспрецедентное явление со времен производства электроэнергии на ядерных станциях. Это безответственное заявление, кажется, не учитывает тот факт, что подобная атака может иметь непредсказуемые последствия и привести к экологической и гуманитарной катастрофе в региональном масштабе.

Вопрос: Какую роль играет Турция в этом кризисе?

Эстера Мкртумян: Турция полностью поддерживает Азербайджан, что недавно подтвердили заявления ее президента, министров иностранных дел и обороны. Под известным и распространенным лозунгом “Одна нация, два государства” Турция и Азербайджан подчеркивают свою генеалогическую общность, общую национальную, культурную, языковую и религиозную идентичность, а также общие интересы и вражду в отношении Армении. История Армении на этих территориях началась более трех тысячелетий назад, более чем за две тысячи лет до нашествия монгольских и турецких орд из Центральной Азии. За всю историю не было такой страны, которая после совершения геноцида в отношении одного народа открыто поддерживала агрессию против того же народа и заявляла о своих намерениях по всему миру.

Вопрос: Какова позиция сверхдержав - России, США и Европы?

Эстера Мкртумян: Сопредседателями Минской группы, основного международного органа по ведению переговоров по мирному урегулированию конфликта являются Россия, США и Франция, представляющая Европу. Она действует по мандатам ООН по безопасности и сотрудничеству в Европе. В то время, как отмечается, что окончательное решение возможно при одновременном применении принципов неприменения силы или угрозы силы, самоопределения и территориальной целостности, Азербайджан против того, чтобы народ, тысячелетиями живущий на этих территориях, определял свою судьбу и свое будущее.