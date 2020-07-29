Обсуждена стратегия системы сбора мусора и предусмотренные ею мероприятия

В правительстве состоялось совещание во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, в ходе которого была обсуждена стратегия системы сбора мусора и программа мероприятий, предусмотренных ею. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Было доложено, что стратегией разработана программа двухлетних мероприятий, по которой намеченные работы будут направлены на повышение качества услуг по вывозу мусора в республике, обеспечение экологических условий, внедрение соответствующих механизмов для отходов, подлежащих переработке и т. д.

Было отмечено, что в настоящее время ведутся работы по оснащению техническим оборудованием, в частности, уже приобретено 59 единиц техники и 600 мусорных баков. В сотрудничестве с международными партнерами осуществляются также работы по строительству двух новых крупных мусорных полигонов - в Ереване и в Раздане. Строительство начнется уже в ближайшее время.

Стратегией планируется наметить конкретные схемы вывоза мусора из общин, основать в населенных пунктах пункты по сбору мусора, а для строительного мусора установить отдельные процедуры.

Были обсуждены также возможности переработки мусора и планируемые в этом направлении работы.

Премьер-министр Пашинян отметил важность организации высокого уровня вывоза мусора в республике и отметил, что стратегия своими мероприятиями должна полноценно решить этот вопрос. Никол Пашинян также подчеркнул и вопрос организации вывоза мусора в местах отдыха, на прибрежных территориях рек и дал соответствующие поручения.