Армянская сторона внимательно будет следить за турецко-азербайджанскими учениями

Министр обороны Армении Давид Тоноян 29 июля принял чрезвычайного и полномочного посла Франции в Армении Джонатана Лакота. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

В ходе встречи были обсуждены текущие вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.

Представляя ситуацию, царящую в последние дни на армяно-азербайджанской государственной границе и линии соприкосновения арцахских и азербайджанских сил, министр обороны отметил важную роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в деле ослабления напряженности и продолжения переговорного процесса.

Касаясь совместных турецко-азербайджанских военных учений, Давид Тоноян отметил, что с военной точки зрения их тактический характер не вызывает беспокойства, однако важно, чтобы военные учения не превратились в провокационные действия непосредственно по соседству с границами, оборонными структурами и другими инфраструктурами Республики Армения.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что армянская сторона будет внимательно следить за ходом учений и дальнейшими развитиями.

Посол Джонатан Лакот, подтвердив посредническую роль Франции в исключительно мирном урегулировании конфликта, в свою очередь, высоко оценил уравновешенную атмосферу, сложившуюся на протяжении всего этого времени в Республике Армения, атмосферу свободную от националистических акцентов и проявлений, а также от призывов к войне.