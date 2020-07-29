Араик Арутюнян принял секретаря Совета безопасности Армении

29 июля президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял секретаря Совета безопасности Республики Армения Армена Григоряна. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

На встрече, в которой принял участие и секретарь Совета безопасности Республики Арцах Самвел Бабаян, был обсужден широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества двух армянских республик в сфере безопасности. Участники встречи также обменялись мнениями вокруг происходящих в регионе процессов.

Араик Арутюнян подчеркнул важность тесного и скоординированного взаимодействия соответствующих структур официального Степанакерта и Еревана, что будет способствовать эффективному противостоянию возникающим вызовам.