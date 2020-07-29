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Араик Арутюнян принял секретаря Совета безопасности Армении

Араик Арутюнян принял секретаря Совета безопасности Армении

29 июля президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял секретаря Совета безопасности Республики Армения Армена Григоряна. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

На встрече, в которой принял участие и секретарь Совета безопасности Республики Арцах Самвел Бабаян, был обсужден широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества двух армянских республик в сфере безопасности. Участники встречи также обменялись мнениями вокруг происходящих в регионе процессов.

Араик Арутюнян подчеркнул важность тесного и скоординированного взаимодействия соответствующих структур официального Степанакерта и Еревана, что будет способствовать эффективному противостоянию возникающим вызовам.


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