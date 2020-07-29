В этом году процесс цветения воды в озере Севан проходит довольно слабо

Озеро Севан цветет и в этом году, однако специалист отмечает, что процесс цветения, обусловленный погодными условиями, проходит менее выраженно. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказала директор Института гидрологии и рыбоводства научного центра биологии и гидрологии Эльвина Гукасян.

“Факт цветения говорит об ухудшении качества воды, что в последние годы все более усиливается. Прохладная погода в этом году способствовала тому, чтобы происходящие явления цветения воды проявлялись меньше и были бы мягче, хотя и это считается интенсивным цветением”, - сказала она.

Существует 4 степени цветения: слабая, средняя, интенсивная и гипер степень. По ее словам, к счастью, озеро Севан не дошло до последней степени. “В этом году процесс цветения проходит довольно слабо, однако это не означает, что факторы, которые порождают цветение воды, преодолены. И достаточно еще нескольких легких отклонений от нормы, степень цветения повысится. На данный момент озеро мезотропное (переходное состояние), но оно идет к эвтрофикации (насыщение водоемов биогенными элементами)”, - сказала Гукасян.

Основными причинами интенсивного роста сине-зеленых водорослей и снижения качества воды в озере являются снижение уровня озера, приток бытовых сточных вод и органических веществ из затопленных лесов, сокращение биомассы рыбы, повышение температуры воды.