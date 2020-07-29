Иран провел запуск баллистических ракет во время учений

Иранские военные в ходе учений провели пуски баллистических ракет из-под земли. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Tasnim.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) приступил к заключительному этапу маневров в районе Персидского залива и западной части Ормузского пролива под кодовым названием "Великий пророк – 14" с участием военно-морских и аэрокосмических сил.

По данным агентства, иранские военные совершили успешный пуск баллистических ракет с спусковых установок, расположенных под землей, в ходе второго дня учений, стартовавшего в среду.

При проведении учений иранские вооруженные силы впервые получали данные с спутника "Нур" - первого военного спутника Ирана, который был выведен на орбиту в апреле текущего года.

Кроме того, накануне сообщалось, что Иран также отработал атаку на американский авианосец, задействовав для этого макет корабля. Учения прокомментировал и командующий КСИР Хосейн Салами, заявив, что политика и стратегия Тегерана нацелена на защиту своих жизненно важный интересов и носит оборонительный характер. Однако, добавил он, тактическое измерение в случае посягательства со стороны противника предусматривает и наступательные действия, которые отрабатывались в том числе в ходе маневров.