Массовое производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 года

Массовое производство вакцины от коронавируса, которую разрабатывает государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", может начаться в конце 2020 - начале 2021 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду один из разработчиков вакцины, заведующий лабораторией "Вектора" Ильназ Иматдинов в интервью телеканалу "Россия-24".

"По тем данным, с которыми я знаком, после регистрации вакцинных препаратов индустриальные партнеры готовы в том числе наладить промышленный выпуск препарата. Если не ошибаюсь, это уже конец этого года либо начало следующего", - сказал он.

Он уточнил, что речь идет о пептидной вакцине, которая не несет в себе биологического агента.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. По состоянию на 28 июля, первый из них, по информации пресс-службы ведомства, уже был привит, а второй получит вакцину через 72 часа.