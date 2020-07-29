Начнется орошение высыхающих зеленых зон административного района Нор Норк

В административном районе Нор Норк началось бурение новой глубинной скважины артезианской воды. Это означает, что примерно через два месяца начнут орошаться зеленые зоны, высыхающие из-за отсутствия воды, в частности, на склоне у церкви Сурб Саркис, зеленые территории 5, 7 и 8 массивов.

Как передает Арменпресс, об этом говорится на официальной странице организации “Озеленение и охрана окружающей среды” в Facebook.

Пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян на своей официальной странице в Facebook записал: “Когда мы пишем какие-либо хорошие новости о Нор Норке, жители часто задают вопрос: “Почему благоустройство не идет далее 4-го массива?”. Это частично верное утверждение скоро не будет актуальным. Начато бурение новой глубинной скважины артезианской воды, которая позволит орошать зеленые территории 5, 7, 8 массивов, в частности, и склон, прилегающий к церкви Сурб Саркис”.