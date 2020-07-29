На “Армянском вечере” в Швейцарии прозвучали произведения армянских композиторов

В рамках проходящего в Швейцарии авторитетного фестиваля “Puplinge Classique” 28 июля была организована концертная программа “Армянский вечер”, в которой армянские музыканты исполнили произведения не только армянских, но и зарубежных композиторов.

В беседе с корреспондентом Арменпресс координатор концертной программы Ани Гаспарян отметила, что в рамках фестиваля “Армянский вечер” проводится с 2013 года, и он очень востребован. “На вечере выступают армянские музыканты, которые помимо произведений зарубежных композиторов представляют и произведения армянских композиторов. В этом году прозвучали песни Комитаса “Канче крунк”, “Шогер джан”, “Небо заволокло”, “Абрикосовое дерево”. Исполнила их меццо-сопрано Джульетта Галстян под аккомпанемент пианиста Ваана Мартиросяна. Были исполнены и отрывки из произведений Штрауса, Дворжака, Равеля и Бизе. Во второй части концерта сонату Эдварда Грига для фортепиано и скрипки исполнили скрипач Лусине Арутюнян и пианист Ваан Мартиросян, а в конце вечера прозвучали отрывки из балета “Гаяне” Арама Хачатуряна”, - рассказала Ани Гаспарян.

По ее словам, Джульетта Галстян на бис без аккомпанемента спела “Орор” Комитаса, Лусине Арутюнян и Ваан Мартиросян исполнили “Крунк” Комитаса, посвятив его армянским героям, погибшим в результате агрессии Азербайджана на армяно-азербайджанской границе.

На вечере присутствовали посол Армении в Швейцарии Андраник Ованнисян, многочисленные швейцарские любители музыки, представители международных организаций и армянской общины. Ани Гаспарян подчеркнула, что днем 28 июля представители общины принимали участие в мирной демонстрации, а вечером - на концерте.

“Нам удалось спасти фестиваль даже в условиях пандемии COVID-19 и осуществить его”, - заключила Ани Гаспарян.

Анжела Амбарцумян