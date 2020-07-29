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Президент Арцаха принял делегацию Ассоциации скотоводов и производителей мяса и кормов

Президент Арцаха принял делегацию Ассоциации скотоводов и производителей мяса и кормов

29 июля президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию Ассоциации скотоводов и производителей мяса и кормов Республики Армения во главе с ее директором Ашотом Карапетяном. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

По словам А. Карапетяна, в рамках сотрудничества между государственным и частным секторами ассоциация инициировала программу общеармянского значения, которая включает информацию о предоставлении скотоводческих услуг, передвижении животных, кормах, а также позволяет управлять биологическими рисками.

Президент Арутюнян приветствовал готовность членов ассоциации сотрудничать с хозяйствующими субъектами Арцаха, отметив, что они не только осуществляют важную экономическую деятельность, но и способствуют обеспечению продовольственной безопасности двух армянских республик.


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