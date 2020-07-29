Названы готовые принять россиян европейские страны
12:55, 29 Июль, 2020
Хорватия и Мальта выразили готовность принимать российских туристов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
Отмечается, что в связи с текущей ситуацией с заболеваемостью коронавирусом в России другие государства ЕС приняли решение не открывать границы для российских путешественников по крайней мере до второй половины августа.
Как отмечает издание, такую позицию заняли в том числе страны, для которых приграничный туризм с Россией является экономически важным. Так, Финляндия не откроет границу до 25 августа, а Эстония – до сентября.
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