СМИ сообщили о нападениях на участников акции протеста в Тель-Авиве

Неизвестные в черном напали на участников акции протеста против действий полиции в Тель-Авиве, пять человек пострадали. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание "Гаарец".

Как пишет издание, участники акции протеста во вторник вечером в Тель-Авиве прошли от дома министра внутренней безопасности Амира Оханы до шоссе Аялон. Неизвестные "вдруг начали бить" протестующих. Нападавшие в чёрном кидали камни, стеклянные бутылки и распыляли слезоточивый газ, в результате чего пять человек пострадали.

Как сообщил РИА Новости представитель полиции Израиля Михаил Зингерман, "за нападения и нарушение общественного порядка были задержаны четверо подозреваемых, ведётся следствие".

Сменный премьер-министр и министр обороны Бени Ганц заявил, что "нападавшие на демонстрантов вчера должны быть пойманы и наказаны".