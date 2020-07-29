AP: власти США ведут переговоры о выводе федеральных сил из Портленда

Американские власти ведут переговоры о выводе сотрудников федеральных силовых ведомств из Портленда (штат Орегон). Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на источники в американской администрации.

По их сведениям, переговоры ведутся между представителями администрации президента США республиканца Дональда Трампа и губернатора Орегона Кейт Браун, представляющей Демократическую партию. Associated Press указывает, что основным условием для возможного вывода сотрудников федеральных сил из Портленда является более активное участие местных правоохранительных органов в разгоне протестующих. Агентство отмечает, что переговоры находятся на ранней стадии, каких-либо решений пока не принято.

Протесты, сопровождаемые беспорядками, не прекращаются в Портленде более 50 дней. Ранее в город по решению американской администрации были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств. Они задействованы в привлечении погромщиков к ответственности. В ночь на вторник в городе были задержаны 74 человека, 60 предъявлены обвинения, сообщала пресс-служба министерства юстиции страны.