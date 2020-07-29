Разыскиваемый правоохранительными органами РФ явился благодаря проведенной разъяснительной работе

28 июля в отделение полиции административного района Малатия явился 28-летний Петрос М., который с 28 марта разыскивался управлением СНБ РФ по городу Москва согласно обвинению по статье 322 УК РФ (подделка документов). Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции Республики Армения, об обнаружении разыскиваемого лица сообщено органам РФ и прокурору района Малатия-Себастия.

Петрос М. выпущен под залог.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.