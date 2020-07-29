Стартует проект “Исключительное лето - исключительная книга”, предназначенный учащимся

Для повышения любви и интереса к книге, к чтению Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении запустило проект “Исключительное лето - исключительная книга”, предназначенный учащимся от 13 до 15 лет.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, инициатива может способствовать развитию аналитических способностей и критической мысли учеников, формировать культуру речи.

В рамках проекта ученик по своему выбору должен прочесть какую-либо книгу из армянской или мировой литературы и в пределах 100 - 150 слова представить свой анализ содержания книги или какого-либо образа. Работы будут опубликованы на официальной странице Министерства образования, науки, культуры и спорта в Facebook и на официальном сайте министерства.

Министерству будут интересны мнения и комментарии всех участников проекта о художественных произведениях. Участники проекта могут отправлять свои работы на электронный адрес prcampaign@escs.am от 10 до 14 августа (при этом необходимо представлять свое имя и фамилию, класс, школу, область и фотографию).