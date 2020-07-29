Отключения газоснабжения в Ереване, в Гегаркуникской и в Арагацотнской областях

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 30-го июля с 10:00 до 17:00 будет прекращено газоснабжение потребителей многоквартирных домов 5 и 9 по улице Нор Ареш 15 административного района Эребуни г. Еревана. С 10:00 до 18:00 газоснабжение газопотребителей села Гегамаван Гегаркуникской области, с 09:00 до 18:00 газоснабжение газопотребителей общины Агарак Арагацотнской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.