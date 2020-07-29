Всего из Армении в Россию выехали более 3 000 человек

29 июля из Армении в РФ вернулись еще 128 россиян. Как передает Арменпресс, об этом сообщило посольство Армении в России на своей странице в Facebook.

“После получения информации о рейсе Ереван-Новосибирск-Ереван, предназначенном для перевозки граждан Армении, посольство работало для использования этой возможности, чтобы граждане РФ смогли вернуться на родину. Было получено необходимое согласие местных органов, министерств, а также оперативного штаба при правительстве России. В итоге, мы рады сообщить, что 29 июля по указанному авиарейсу домой смогли вернуться еще 128 граждан РФ”, -говорится в сообщении посольства.

Посольство также сообщает, что в результате комплексной работы из Армении, в общей сложности, в РФ выехали 3 186 человек. Работа по организации возвращения россиян на родину продолжается.