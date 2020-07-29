Первые игры стран СНГ могут быть отложены

Организаторы первых игр стран СНГ уже в третий раз обсуждают возможность переноса мероприятия.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает НОК Армении. На этот раз есть мнение мероприятие организовать и провести в октябре. Вначале оно планировалось в августе, затем в сентябре. Игры будут первым международным спортивным событием в России после пандемии.

В ходе состоявшегося 6 июля дистанционного совещания руководителей органов физической культуры и спортивного управления государств-участников СНГ МНОКС Армении заявило, что из-за пандемии спортсмены Армении не примут участия в мероприятии.

По предварительным данным, ожидается участие более 2,5 тысяч делегатов в возрасте от 14 до 23 лет из 11 стран. Участники соревнований поборются за 284 медали, разыгрываемые в 21 виде спорта. Соревнования пройдут в 15 спорткомплексах. Идея проведения игр принадлежит России. Предложение было сделано 28 сентября 2018 года на заседании стран СНГ в Душанбе.

Подготовила Варвара Айрапетян