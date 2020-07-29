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На севере Филиппин обнаружили высокопатогенный птичий грипп

На севере Филиппин обнаружили высокопатогенный птичий грипп

Департамент сельского хозяйства Филиппин сообщил об обнаружении высокопатогенного птичьего гриппа H5N6 в провинции Пампанга на севере страны, для борьбы с его распространением власти уничтожили почти 39 тысяч кур. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал CNN Philippines.

Сообщается, что очаг птичьего гриппа был обнаружен на ферме в районе Сан-Луис. По данным телеканала, в 2017 году власти также сообщали об очаге птичьего гриппа в провинциях Пампанга и Нуэва-Эсиха, тогда случаи его переноса на человека зарегистрированы не были.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.


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